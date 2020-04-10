 

В России продолжают штрафовать нарушителей самоизоляции

10.04.2020, 16:09, Разное

В РФ власти призывают придерживаться карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Нарушителей самоизоляции штрафуют.
В Москве суд признал правомерным выплату штрафов в размере 15 000 рублей, выписанных двум нарушителям карантина. Один из них прогуливался в парке, а второй отошел далеко от своего дома.

Кроме этого, правоохранителями составлен первый протокол за несоблюдение дистанции между людьми. Инцидент произошел в Подмосковье 5 апреля. В одном из микрорайонов Королева местные жители нарушили самоизоляцию, чтобы установить ливневку. 47-летний житель не прислушался к полицейским, потребовавшим от собравшихся разойтись по домам, и на него оформили административный протокол. Теперь ему грозит 15 суток ареста.

В Отрадном также зафиксирован случай нарушения карантина. Мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, которого обязали сидеть дома во избежание заражения других людей, решил не придерживаться самоизоляции.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / Мнение: «Туркоманская Республика»: как далеко готов зайти Эрдоган в конфликте с Дамаском

07.02 / Селин Дион дала первое интервью после смерти матери: “Она была потрясающей женщиной, воспитавшей 14 детей”

18.03 / Мнение: Ночные кавалькады в никуда (в поисках гречки)

29.03 / Мнение: Православие добрее католицизма: Папа Римский напугал, а наши попы успокаивают

16.01 / Мнение: Это не революция, зто контрреволюция

04.03 / Мнение: Сирийская военщина провоцирует мирную Турцию?

22.03 / Названы технические параметры флагманов Huawei P40 и P40 Pro до анонса

15.03 / Хотел как лучше: безобидный ролик с моющим руки Хью Джекманом вызвал бурю негодования в Сети

11.02 / Нурмагомедова назвали лучшим бойцом в мире

16.03 / Личное: Снобизм Волочковой

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска