В России продолжают штрафовать нарушителей самоизоляции

10.04.2020, 16:09, Разное

В РФ власти призывают придерживаться карантинных ограничений из-за распространения коронавируса. Нарушителей самоизоляции штрафуют.

В Москве суд признал правомерным выплату штрафов в размере 15 000 рублей, выписанных двум нарушителям карантина. Один из них прогуливался в парке, а второй отошел далеко от своего дома.

Кроме этого, правоохранителями составлен первый протокол за несоблюдение дистанции между людьми. Инцидент произошел в Подмосковье 5 апреля. В одном из микрорайонов Королева местные жители нарушили самоизоляцию, чтобы установить ливневку. 47-летний житель не прислушался к полицейским, потребовавшим от собравшихся разойтись по домам, и на него оформили административный протокол. Теперь ему грозит 15 суток ареста.

В Отрадном также зафиксирован случай нарушения карантина. Мужчина с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, которого обязали сидеть дома во избежание заражения других людей, решил не придерживаться самоизоляции.