Honor 30 и 30 Pro со стереодинамиками будут лучше Huawei P40 Pro

10.04.2020, 16:09, Разное

В мировой Сети появилась информация о технических особенностях новых смартфонов Honor 30 и 30 Pro. По имеющейся информации, гаджеты выйдут с быстрой беспроводной зарядкой и стереодинамиками.

Анонс мобильных аппаратов Honor 30 и 30 Pro состоится 15 апреля после премьеры новых флагманских изобретений OnePlus. У экспертов в сфере технологий на основе этих сведений возникает впечатление, что модификация 30 Pro имеет все шансы забрать у вышеуказанного бренда титул убийцы флагманов. О стоимости новинок OnePlus информации пока нет, но Honor 30 Pro может выйти на рынок по цене собственного предшественника 600 евро в Старом свете и 500 американских долларов в Китае.

На сегодняшний день известно, что 30 Pro получит от разработчиков основную камеру, какая имеется в P40, и перископный телевик. Среди других ее технических возможностей – опция поддержки сверхоперативной зарядки на 40 ватт, что вполне было ожидаемо экспертами, потому как смартфон Huawei P40 Life имеет ту же технологию. Станут поддерживать гаджеты и беспроводную быструю зарядку, но объемы мощности еще не обозначены.

Самой главной «фишкой» Honor 30 и 30 Pro окажутся стереодинамики, отсутствующие в P40 Pro. Старший аппарат оснащен и процессором Kirin 990, что позволит ему разделить с OnePlus 8/8Pro звание убийцы флагманских моделей.