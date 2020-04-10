Мнение: Вор должен сидеть дома

10.04.2020, 16:05, Разное

Что происходит с криминалом во время пандемии и ждет ли нас волна «преступности отчаяния».

В полдень 9 апреля в храме Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище Казани отпевали 80-летнюю Лидию Максимовну Птицыну. Она умерла через три дня после того, как ее ограбили у подъезда дома, где она жила с сыном-инвалидом.

Пожилая женщина возвращалась из магазина, грабитель напал на нее, дождавшись, когда со двора выехал автомобиль, и убедившись, что рядом нет свидетелей.

Ограбление попало на запись камеры видеонаблюдения. Участковый опознал 32-летнего безработного, ранее уже судимого за кражу цветных металлов. Преступник задержан и отправлен в СИЗО.

Это преступление, казалось бы, не имеет никакого отношения к эпидемии и режиму самоизоляции, который в Казани жестче, чем во многих других регионах России.

Но улицы обезлюдели. И в оперативных сводках значится немало преступлений, которые могли быть совершены и в обычные дни.

Для примера. 7 апреля сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Басманному району Москвы оперативно задержали пятерых мужчин в возрасте от 19 до 31 года, которые вошли в продуктовый магазин, загрузили в корзины еды и ушли, даже не думая рассчитаться. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж», подозреваемые отправлены в СИЗО.

В этот же день, 7 апреля, сотрудники ОМВД России по столичному району Ивановское задержали троих подозреваемых, обокравших квартиру 86-летней пенсионерки. Пожилая женщина, вернувшись домой из магазина, обнаружила, что дверь в квартиру закрыта изнутри, а окно распахнуто. В квартире оказались разбросаны вещи и пропало около 100 тысяч рублей «похоронных».

Полиция сработала оперативно и задержала троих подозреваемых — ранее судимых мужчин в возрасте от 23 до 28 лет.

В московской полиции мне заявили, что, судя по оперативным сводкам, они пока не видят всплеска уличной преступности. Но это только пока.

Как поведет себя статистика преступлений, когда у людей подтают запасы продуктов и накопления, официально оценивать никто не берется.

Неофициально мнения разделились.

Одни офицеры полиции считают, что оснований для тревоги нет, другие, наоборот, опасаются увеличения числа уличных ограблений и квартирных краж.

Высокопоставленный сотрудник патрульно-постовой службы на мою просьбу дать прогноз ответил, что не видит оснований для роста преступности:

— Кого грабить? У кого есть деньги, массово выехали из Москвы на дачи и съемные дома в Подмосковье и в соседние области. У кого было что снимать со счетов, уже в первые дни сходили к банкоматам. У кого есть что брать, квартиры подключены к пультам вневедомственной охраны.

А вот оперативники МУРа (как действующие, так и отставные), наоборот, прогнозируют резкое увеличение так называемой неквалифицированной преступности.

— От безнадеги молодые люди могут пойти на преступления, — сказал мне отставной полковник, руководитель одного из подразделений. И добавил: — В последние несколько лет из мест лишения свободы освободились тысячи людей, которые в конце 90-х — начале нулевых входили в криминальные группировки. Они получили серьезные сроки, по 10–15 лет. Да, сейчас они постарели, но в колониях поддерживали здоровье, качались. Они ничего не умеют делать и, выйдя на свободу, подомнут (или уже подмяли) под себя тех, кого смогут, сколотят в банды бакланов (на криминальном жаргоне — неопытные воришки и хулиганы — И. М.). Вот кто сейчас должен вызывать серьезные опасения. Вот с кем надо работать.

Еще один отставной офицер МУРа заявил:

— Если полиция и Росгвардия будут работать на износ, отлавливая не тех, кто выгуливает собак или пошел в магазин за продуктами, забыв документы, а действительно мутных типов, никакого взлета преступности не будет.

Ирек Муртазинспецкор

ЖДЕМ РЕАКЦИИ

Мы направили запрос в полицию Москвы, в котором задали конкретные вопросы:

— Какие меры предприняты ГУ МВД по Москве в целях профилактики и предотвращения уличных грабежей и магазинных краж?

— Усилено ли патрулирование улиц города?

— Ведется ли профилактическая работа среди недавно освободившихся из мест лишения свободы?

— Усилена ли оперативно-розыскная работа по выявлению преступных группировок и наркопритонов?

Ответы опубликуем.

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