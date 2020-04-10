Время всем носить маски, считают эксперты

10.04.2020, 15:59, Новости дня

Международная группа исследователей считает, что всех людей нужно призвать носить защитные маски, несмотря на отсутствие качественных исследований, которые подтверждают эффективность этой меры. Авторы уверены, что потенциальная польза от этого гораздо больше, чем возможные вред и неудобства. Обзор доводов за ношение масок опубликован в The BMJ.

Несмотря на ограниченное количество доказательств эффективности, «маски могли бы оказать значительное влияние на передачу инфекции и сравнительно малое влияние на социальную и экономическую жизнь», считают Триша Гриналг (Trisha Greenhalgh) из Оксфордского университета и ее соавторы.

Позиции крупных организаций по поводу необходимости ношения масок разделились. Неделю назад американские Центры по контролю и профилактике заболеваний призвали всех изготавливать маски самостоятельно и носить их в публичных местах. Хирургические маски и респираторы агентство предлагает оставить для медицинских работников. Всемирная организация здравоохранения твердо отрицает пользу от ношения масок людьми в обычной жизни.

Ранее различные ученые и организации указывали, что некоторые факторы снижают эффективность масок: люди часто носят маски неправильно и непостоянно, забывают мыть руки, трогают лицо. Кроме того, в условиях дефицита защитных средств маски больше нужны медработникам.

Авторы нового обзора считают, что в связи с пандемией COVID-19 людей можно обучить носить маски более последовательно и приучить их мыть руки. Для восполнения нехватки масок также существуют разные способы.

Ученые считают, что сейчас время действовать, не дожидаясь результатов рандомизированных контролируемых исследований.

«Маски просты, дешевы и потенциально эффективны. Мы считаем, что их ношение как дома (при наличии симптомов), так и вне его (в магазинах, транспорте) может оказать значительное влияние на распространение болезни», – пишут ученые.

Авторы редакционной статьи в The BMJ поддержали своих коллег. Они указали, что, скорее всего, лучше носить самодельные маски, чем не носить их.

Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!