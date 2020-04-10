Москва разъяснила свою позицию по Александровскому подворью

10.04.2020, 15:53, Новости дня

МИД РФ прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья в Иерусалиме.

«5 апреля от имени возглавляемого Николаем Гофманом-Воронцовым «Отделения Православного Палестинского Общества в Святой земле» (ППО), незаконно занимающего Александровское подворье, в Окружной суд Иерусалима был подан иск, ответчиками по которому являются государство Израиль и Российская Федерация. Истец требует признания за ним исключительного права собственности на указанный объект и приостановки процесса его перерегистрации на Российскую Федерацию на время рассмотрения указанного иска», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ответчики, по решению судьи, должны представить заключение не позднее 14 апреля, а израильский минюст – «заморозить» перерегистрацию до дальнейшего уведомления.

После отзывов ответчиков пройдет заседание с участием всех сторон, по итогам которого суд примет решение, рассматривать ли его по существу или отклонить.

«Заявление Гофмана-Воронцова не подкреплено никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право возглавляемого им общества на Александровское подворье. Иск также содержит безосновательные ссылки на сообщения израильских СМИ о том, что между Россией и Израилем якобы была достигнута договоренность о размене «уступки» данного религиозного объекта на помилование израильской гражданки Иссасхар, которая была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков», – подчеркнули в МИД.

Напомним, в среду Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме.