 

Москва разъяснила свою позицию по Александровскому подворью

10.04.2020, 15:53, Новости дня

МИД РФ прояснил ситуацию с перерегистрацией Александровского подворья в Иерусалиме.

«5 апреля от имени возглавляемого Николаем Гофманом-Воронцовым «Отделения Православного Палестинского Общества в Святой земле» (ППО), незаконно занимающего Александровское подворье, в Окружной суд Иерусалима был подан иск, ответчиками по которому являются государство Израиль и Российская Федерация. Истец требует признания за ним исключительного права собственности на указанный объект и приостановки процесса его перерегистрации на Российскую Федерацию на время рассмотрения указанного иска», – говорится в сообщении на сайте МИД.

Ответчики, по решению судьи, должны представить заключение не позднее 14 апреля, а израильский минюст – «заморозить» перерегистрацию до дальнейшего уведомления.

После отзывов ответчиков пройдет заседание с участием всех сторон, по итогам которого суд примет решение, рассматривать ли его по существу или отклонить.

«Заявление Гофмана-Воронцова не подкреплено никакими аутентичными документами, которые бы подтверждали право возглавляемого им общества на Александровское подворье. Иск также содержит безосновательные ссылки на сообщения израильских СМИ о том, что между Россией и Израилем якобы была достигнута договоренность о размене «уступки» данного религиозного объекта на помилование израильской гражданки Иссасхар, которая была осуждена в РФ за контрабанду наркотиков», – подчеркнули в МИД.

Напомним, в среду Израиль остановил передачу РФ Александровского подворья в Иерусалиме.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.04 / Медики проверили, какие карантинные меры реально эффективны в профилактике COVID-19

15.02 / “Дружба” треснула, нефть разлилась

04.03 / В Китае замедлились темпы распространения коронавируса

10.04 / Большинство россиян отказались от встреч с друзьями из-за коронавируса

06.03 / “Я экономист”. Шмыгаль ответил на вопрос, не профан ли он в экономике

22.03 / Меркель рассказала о новых ужесточения в Германии из-за коронавируса

25.02 / В ГБР экс-нардепу Татьяне Черновол сообщили о подозрении в препятствовании журналистской деятельности

13.03 / Умер генконсул РФ в Салониках

22.02 / Драчев: обыски связаны с аккредитацией Касперовича и подозрениями Логинова

16.02 / CNN – русские отлично разыграли «сирийскую партию» — но США на неё не явились

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска