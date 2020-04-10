Пригожин призвал прекратить травлю Лещенко из-за коронавируса

10.04.2020, 15:53, Новости дня

Не стоит бросаться из крайности в крайность и травить каждого заболевшего, лучше подумать о завтрашнем дне и не испытывать чужие нервы, сообщил газете ВЗГЛЯД музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, комментируя заявление певца Льва Лещенко о том, что на него клевещут.

Лещенко, который ранее перенес инфекцию коронавируса нового типа, пожаловался, что его обвиняют в распространении болезни.

«Самое последнее дело сегодня, в этих условиях, кого-либо в чем-либо обвинять, подозревать, оскорблять. Это в принципе ниже достоинства человеческого. Я тоже виделся с Лещенко, и уже прошел месяц. И ничего страшного, славу Богу. Он что, прокаженный, я вот не пойму? Мы все время в крайности – от края до края. Так нельзя», – говорит Пригожин.

Продюсер считает, что народ наоборот должен Лещенко поддержать, пожелать ему здоровья. Он также подчеркнул, что выдающийся певец уже не молод и заслуживает уважения со стороны сограждан.

«Даже если он кого-то заразил, ну и что? Вообще, если кто-то заразился коронавирусом и выздоровел – значит у него антитела выработались, и слава Богу. Ну хватит уже, что это за фигня? Я всех призываю угомониться, сидеть дома, и хватит искать крайности!» – советует Пригожин.

Также он обратился ко всем тем, кто пытался или пытается затравить Лещенко или других медийных и немедийных людей, даже если они присутствовали на каких-то мероприятиях: «Прекратите! Остановитесь! Подумайте, что мы будем делать завтра. То, что уже было, не вернуть. Хватит испытывать чужие нервы! Не надо из себя святых делать в этом вопросе», – призывает Пригожин.

Ранее на фоне стремительного распространения коронавируса нового типа вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени академика Н.Ф. Гамалеи Виктор Зуев в комментарии газете ВЗГЛЯД призвал ужесточить режим самоизоляции в России, чтобы ранее принятые правительством меры не оказались бессмысленными.