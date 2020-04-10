Минздрав РФ назвал алкоголь фактором риска заражения коронавирусом

10.04.2020, 15:53, Разное

Специалисты рассказали, может ли алкоголь стать причиной заражения коронавирусом. Минздрав РФ назвал спиртные напитки фактором риска при пандемии, поскольку они негативно влияют на общее самочувствие.

Евгений Брюн, главный нарколог, представляющий Минздрав РФ, пояснил о том, полезен ли алкоголь для профилактики COVID-19 или вреден. Среди населения придерживаются различных мнений, но специалист выступил со своим профессиональным выводом. По его словам, алкоголь, хоть и имеет антибактериальные свойства, в целом негативно воздействует на организм, ослабляя клетки, отчего они не имеют возможности активно противостоять угрозе. Те, кто употребляет спиртные напитки, подвергают себя повышенному риску и имеют больше шансов заразиться коронавирусом, заявил специалист.

Кроме того, эффект от дезинфекции рук составами на основе спирта также сомнителен. Этанол хорошо борется с вредными микробами, но при этом сильно сушит эпидермис. В итоге на коже появляются микроскопические трещины, в которые могут проникнуть бактерии, и это станет причиной заражения COVID-19, пишет “Слово и Дело”.