Песков заявил об отсутствии корректировок нацпроектов

10.04.2020, 15:53, Новости дня

На данном этапе не было никаких корректировок нацпроектов, однако из-за коронавируса этот процесс может быть гибким, а решения по этому вопросу будет принимать правительство, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Это вопрос правительства. Вы знаете, что пока не было никаких корректировок в национальных проектах. Процесс этот достаточно гибкий сейчас, очевидно, будет. Поэтому именно правительство будет принимать решения о, скажем так, как и куда канализировать эти средства», – сказал Песков РИА «Новости».

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