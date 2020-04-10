Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти

10.04.2020, 15:53, Разное

Владимир Путин, общаясь с астронавтами на МКС по видеосвязи, анонсировал новые переговоры по нефти. Глава РФ намеревается в будущем связаться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить выход из сложившейся обстановки.

В настоящий момент нефтяной рынок нестабилен, отчего наносится серьёзный урон мировой экономике. Следует учитывать, это происходит на фоне развития пандемии коронавируса, которая сама способна поставить бизнес в затруднительное положение. Чтобы решить сырьевой кризис, нефтедобывающие страны начали переговоры в формате ОПЕК+. Владимир Путин 9 апреля провёл трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом, королём Саудовской Аравии, на которой обсуждался вопрос сокращения добычи “чёрного золота”. В итоге главам лидирующих на рынке стран удалось определить параметры снижения выкачки нефти. В первые два месяца в сутки сократится добыча на 10 миллионов баррелей. Затем полгода эта цифра станет составлять 8 миллионов, а после – 6 миллионов на протяжении года и четырёх месяцев. Тем не менее, не все вопросы решены, и глава государства анонсировал новые переговоры.

Говоря о необходимости встречи, Владимир Путин в первую очередь упомянул президента США. В то же время известно, правительство Мексики не хочет соглашаться на предложенные условия и желает для себя меньшую квоту, объём которой в четыре раза ниже, тогда, как РФ взяла на себя наиболее масштабные сокращения по добычи сырья, достигающие 1,8 миллионов баррелей сырья в сутки.