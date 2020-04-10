 

Владимир Путин анонсировал новые переговоры по нефти

10.04.2020, 15:53, Разное

Владимир Путин, общаясь с астронавтами на МКС по видеосвязи, анонсировал новые переговоры по нефти. Глава РФ намеревается в будущем связаться с Дональдом Трампом, чтобы обсудить выход из сложившейся обстановки.
В настоящий момент нефтяной рынок нестабилен, отчего наносится серьёзный урон мировой экономике. Следует учитывать, это происходит на фоне развития пандемии коронавируса, которая сама способна поставить бизнес в затруднительное положение. Чтобы решить сырьевой кризис, нефтедобывающие страны начали переговоры в формате ОПЕК+. Владимир Путин 9 апреля провёл трёхстороннюю встречу с Дональдом Трампом и Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом, королём Саудовской Аравии, на которой обсуждался вопрос сокращения добычи “чёрного золота”. В итоге главам лидирующих на рынке стран удалось определить параметры снижения выкачки нефти. В первые два месяца в сутки сократится добыча на 10 миллионов баррелей. Затем полгода эта цифра станет составлять 8 миллионов, а после – 6 миллионов на протяжении года и четырёх месяцев. Тем не менее, не все вопросы решены, и глава государства анонсировал новые переговоры.

Говоря о необходимости встречи, Владимир Путин в первую очередь упомянул президента США. В то же время известно, правительство Мексики не хочет соглашаться на предложенные условия и желает для себя меньшую квоту, объём которой в четыре раза ниже, тогда, как РФ взяла на себя наиболее масштабные сокращения по добычи сырья, достигающие 1,8 миллионов баррелей сырья в сутки.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Кто изувечил и убил 15 пони в Дартмуре?

14.02 / В Омске водитель переехал мужчину и спас ему жизнь

22.03 / Надежда Михалкова о романе с Гигинеишвили: “Писали чушь, что я увела Резо из семьи”

13.02 / Мнение: Ресурс имиджа. Разбор заданий теста № 15

27.03 / Очки дополненной реальности от Apple могут появиться на рынке в 2022 году

08.03 / Личное: Молниеносная реакция семьи Заворотнюк

19.03 / Мнение: Война, в которой проиграют обе стороны

24.03 / Общество: Зачем россиянам помогать Италии?

04.02 / Знаменитый режиссер скончался в возрасте 72 лет

18.03 / Общество: Русский офицер отменил «смертный приговор» пионерам авиации

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска