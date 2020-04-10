 

DM – «хотели проверить, сохраняют ли США боеготовность в кризис» — Америка снова перехватила российские самолёты близ Аляски

10.04.2020, 15:52, Новости дня

Силы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки перехватили два российских Ил-38 на подлёте к штату Аляска, пишет Daily Mail. По мнению главы ведомства генерала Терренса О’Шонесси, иностранные самолёты подошли так близко к американскому воздушному пространству, чтобы проверить, не сказался ли кризис коронавируса на боеготовности ВВС.


Reuters

Американские истребители F-22 перехватили два российских противолодочных самолёта Ил-38, вошедшие в опознавательную зону ПВО в районе штата Аляска, пишет Daily Mail. По мнению военных США, таким образом РФ «хотела проверить, смогут ли они оперативно среагировать» в период вызванного пандемией кризиса. 

 

Инцидент произошёл в среду 8 апреля в Беринговом море. По данным Командования воздушно-космической обороны Северной Америки, российские самолёты, замеченные к северу от Алеутских островов, в воздушное пространство США или Канады не заходили. На перехват вылетели истребители, а также многофункциональный заправщик KC-135 Stratotanker и самолёт дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry. 

 

Несмотря на трудную ситуацию в США в сфере здравоохранения, Командование воздушно-космической обороны продолжает отслеживать потенциальные угрозы и защищать территории Америки и Канады «24 часа в сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году», заявил глава ведомства генерал Терренс О’Шонесси.

 

«Это последний из нескольких случаев за прошедший месяц, когда мы перехватывали российские самолёты близ Аляски на подлёте к территориям наших стран. Мы продолжаем и будем и впредь продолжать осуществлять наши бесперебойные миссии в сфере обороны с тем же потенциалом, с которым мы всегда действуем в бою», — приводит газета слова генерала О’Шонесси. 

 

Как напоминает Daily Mail, в прошлом месяце силы Командования воздушно-космической обороны Северной Америки также перехватили два российских самолёта Ту-142 в районе Аляски. Это достаточно распространённая практика для Москвы, но и самолёты ВВС США тоже нередко летают близ российского воздушного пространства в районе Балтийского и Чёрного морей. 

 

Рассуждая, зачем иностранные самолёты подлетели так близко к территории США в пандемию коронавируса, О’Шонесси предположил: «Они хотели проверить, сможем ли мы оперативно среагировать, сохраняем ли мы боеготовность или на ней негативно сказался вирус, есть ли у нас уязвимые места».



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