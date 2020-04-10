Ущерб по делу Пирумова о хищении у Эрмитажа вырос до 900 млн рублей

10.04.2020, 15:48, Новости дня

Следственный комитет завершил расследование дела в отношении бывшего заместителя министра культуры Григория Пирумова и его соучастников, обвиняемых в хищении бюджетных средств, выделенных на реконструкцию Эрмитажа, сообщили в пресс-службе ГУ СК.

«В Главном управлении по расследованию особо важных дел СК РФ завершено расследование по уголовному делу в отношении Григория Пирумова, Никиты Колесникова, Олега Григора, Валерия Рогова и Юлии Бегезы. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 210, ч. 4 ст. 159 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем; мошенничество в особо крупном размере; легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным следствия, в 2015 году Григорий Пирумов, бывший в то время замминистра культуры, а также Борис Мазо, являвшийся директором Департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта, создали преступное сообщество для хищения бюджетных средств, выделяемых на реконструкцию Эрмитажа, и легализации похищенного.

«Также в состав преступного сообщества были вовлечены председатель правления банка «Нефтяной Альянс» Олег Григор, фактический руководитель группы компаний «Роспан» Никита Колесников, главный инженер ООО «Горизонт» Валерий Рогов, финансовый директор этой фирмы Юлия Бегеза и иные лица», – уточнили в СК.

Между Эрмитажем и подконтрольным обвиняемым ООО «МехСтройТранс» был заключен госконтракт на выполнение строительно-монтажных работ в музее.

Обвиняемые, как полагает следствие, похитили более 900 млн рублей, выделенных из бюджета на работы по реконструкции. Злоумышленники легализовали 800 млн рублей.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела не признали вину. «Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – добавили в ведомстве.

Напомним, Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». 7 августа суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении.