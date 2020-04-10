В Кремле назвали сделку ОПЕК+ состоявшейся

10.04.2020, 15:48, Новости дня

Москва считает сделку ОПЕК+ состоявшейся, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [в переговорах]», – сказал Песков, передает ТАСС.

Он добавил, что, по мнению Кремля, решение ОПЕК+ окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей.

Песков уточнил, что Москва не считает ошибкой отказ РФ в марте углублять сокращение добычи нефти по ОПЕК+, информирует РИА «Новости». Он подчеркнул, что РФ последовательна в кооперации для стабилизации рынка.

Песков добавил, что согласие Мексики по нефтедобыче в рамках ОПЕК+ позитивно отразится на международных рынках. Он подчеркнул, что в сделке нет проигравших, от соглашения выиграли все, включая производителей, потребителей и мировую экономику.

По мнению Кремля, в случае, если бы сделка ОПЕК+ была бы сорвана, то на мировом рынке возник бы хаос. Песков отметил, что еще месяц назад никто не мог спрогнозировать глубину падения спроса на энергоносители из-за коронавируса.

Также представитель Кремля высказался о возможной встрече президента Владимира Путина с нефтяниками.

«В обозримой перспективе нет необходимости, потому что министр Новак находится в ежедневном контакте с нефтяниками», – сказал Песков.

В пятницу сообщалось, что глава российского государства Владимир Путин, президент США Дональд Трамп и король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в формате телефонной конференции обсудили добычу нефти.

Напомним, проект соглашения ОПЕК+ предусматривает снижение добычи нефти и Россией, и Саудовской Аравией на 2,5 млн баррелей. Большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+.