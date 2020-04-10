Хоккеист Евгений Малкин рассказал, что сейчас творится в Нью-Йорке, как проходит его карантин в Майами и на сколько сократили зарплату

10.04.2020, 15:43, Разное

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги “Питтсбург Пингвинз” Евгений Малкин вышел в прямой эфир к Тине Канделаки и рассказал об обстановке в США на фоне пандемии коронавируса, о своем собственном состоянии и рабочих перспективах. Сейчас спортсмен вместе с семьей, супругой Анной Кастеровой и 3-летним сыном Никитой, находится в Майами. Игры НХЛ были прекращены после того, как у одного из игроков НБА обнаружили коронавирус – как отмечает Евгений, в Америке в баскетбол и хоккей играют на одних площадках.

Мы уже месяц сидим дома. У нас все разъехались в свои города, даже в свои страны. Сейчас мы можем находиться в любой точке мира: тебе пришлют сообщение, когда ты можешь вернуться, но пока этих сообщений, конечно, нет.

Мы сначала вообще не рассматривали возможность вернуться в Москву, а потом уже авиасообщение закрыли и стало поздно улетать. Мы еще не стали рисковать с этими аэропортами, поскольку у нас семья, ребенок. Ну и мне немножко попроще, так как у меня есть квартира в Майами. Вот мы и решили уехать туда, где ребенку будет комфортно. Рядом с домом у нас есть небольшой пляж, и люди выходят гулять туда, но все соблюдают дистанцию. Поэтому в плане прогулок с ребенком тут попроще. Здесь довольно просторная береговая линия – ребенку есть, где погулять и побегать.

Анна Кастерова с сыном Никитой

В Нью-Йорке же сейчас реальная катастрофа, на Манхэттене все сжато. Там трупы привозят даже в их знаменитый Центральный парк. А некоторые люди смотрят на это и не верят, думают, что фэйк. Мои друзья там не выходят на улицу. К нам все идет через новости. Когда ты видишь, как трупы складывают друг на друга, – это кошмар.

В Нью-Йорке очень сложно. Многие знакомые пишут, что там не хватает мест в больницах, самого персонала, что заканчивается оборудование, поэтому довольно большая вспышка. В Майами где-то около пяти тысяч заболевших (на 10 апреля зафиксировано 5 745 подтвержденных случаев. – Прим. ред.). Это, если можно так сказать, считается нормальным показателем. Пока все спокойно. Но опять же, кто знает, что будет через неделю, через две. Конечно, по возможности закупаемся и продуктами, и водой. Но паники в нашей семье нет, особенно у меня. Я спокоен. Рассчитываю, можно сказать, на свое здоровье богатырское.

Мир, конечно, изменится. Кризис уже ударил по всем. Многие люди потеряют деньги. Непростая ситуация будет в экономике после коронавируса. Но я думаю, со временем это стабилизируется, выйдет на прежний уровнь. Про свою ситуацию могу сказать так: по нам уже ударил кризис, мы тоже теряем в деньгах. Пока в НХЛ не сократили зарплаты, но все будет зависеть от того, продолжится ли сезон или отменят его. Если карантин продолжится в течение еще месяца или двух, нам уже сказали, что сократят зарплаты на 30%. И будет тяжелый следующий год, конечно. Тем не менее, если говорить про меня, у меня есть финансовая подушка, поэтому за себя спокоен. Но я понимаю многих людей, которые переживают и у кого сейчас паника, у кого кредит или кто сам по себе малый или средний бизнес. Конечно, тут зависит все только от нашего государства.

Евгений Малкин с сыном Никитой

Малкин также отметил, что регулярно проходит тестирование на COVID-19. В доме, в котором он живет с семьей, тесты проводят централизованно сразу всем. Отметил Евгений и положительные стороны карантина. Так, он наконец смог в полной мере прочувствовать радость (и трудности) отцовства, а заодно улучшить отношения с женой:

Сейчас такой образ жизни… Посмотрим, как люди из этого выйдут. Думаю, у психологов станет больше работы. Будут разводы? Если честно, не понимаю, что люди проявляют эгоизм и не могут нормально это перетерпеть. Когда идет такая беда, надо сплотиться. Я вообще с женой до коронавируса чаще ссорился. Все время были разъезды и работа, то проиграем, то еще что. Конечно, скучаем по хоккею. Но сейчас семейная идиллия. Мы гуляем, катаемся на влосипедах, общаемся.