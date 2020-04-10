С кем встречается Александр Кержаков: экс-футболист рассекретил возлюбленную

10.04.2020, 15:43, Разное

Бывший нападающий “Зенита” и сборной России, ныне являющийся старшим тренером юношеской сборной России (до 17 лет), Александр Кержаков, сам того не предполагая, рассекретил свою возлюбленную. 37-летний спортсмен опубликовал в соцсетях новый снимок, на котором представил свою версию “карантинной” обложки второго студийного альбома группы Queen под названием “Queen ll”.

Александр Кержаков с детьми и Евгения ЛедащеваОчередная фантазия на тему того, как бы выглядела популярная музыкальная обложка прямо сейчас,- подписал Александр фотографию, на которой позирует с дочерью Дарьей и сыном Игорем, а также с неизвестной девушкой, имя которой подписчикам Кержакова все-таки удалось узнать. Это продюсер Евгения Ледащева: с Кержаковым она знакома как минимум три года, поскольку в 2017 году работала с ним над программой “Команда на прокачку” телеканала “Матч ТВ”. Об их романе писали еще в прошлом году, но информация так и не получила подтверждения. Сейчас, судя по снимкам Кержакова, Евгения проводит с ним время на самоизоляции и прекрасно ладит с его детьми – помимо Дарьи и Игоря, у Александра есть сын Артемий.

Александр Кержаков с детьми и Евгения Ледащева воссоздали обложку The Beatles Евгения Ледащева Александр Кержаков с детьмиНапомним, в 2018 году Александр объявил о своем расставании с Миланой Тюльпановой спустя три года брака. Практически сразу супруги вступили в войну, чтобы решить, с кем будет проживать их 2-летний сын Артемий. Первые два заседания в суде Александр Кержаков проиграл, а затем объявил о том, что принял решение прекратить судебные тяжбы и теперь Артемий будет проживать с мамой. На такой серьезный шаг футболист пошел ради спокойствия своего сына.

Александр Кержаков и Милана Тюльпанова