В мэрии Омска заявили, что поправки к Конституции спасут Россию от коронавируса

10.04.2020, 15:42, Новости дня

Мэрия Омска в официальном паблике в соцсети “Вконтакте” опубликовала ролик, в котором утверждает, что Россия победит коронавирус и справится с любыми другими эпидемиями с помощью новых поправок к Конституции.

В первой части ролика говорится, что эпидемия коронавирусной инфекции находится под контролем, а вскоре исчезнет безвозвратно благодаря действиям властей и врачей. Дальше авторы утверждают, что поддержка “поправки к Конституции” даст возможность построить новые больницы, закупить современное оборудование и обеспечить научные исследования для борьбы со вспышками болезней в будущем. Какая именно поправка должна это все обеспечить – не уточняется.

“Наши врачи должны справляться с любой заразой. Для этого им нужны новые больницы, современное медоборудование и научные исследования. Мы дадим им все это. Жители России решат на голосовании, поддержать ли эту поправку”, – утверждают в мэрии Омска.

Голосование по поправкам к Конституции России должно было состояться 22 апреля, но было перенесено на неопределенный срок в связи с эпидемией коронавируса. Одно из главных нововведений – обнуление сроков президента Владимира Путина, которое позволит ему снова участвовать в выборах и в случае победы руководить страной до 2036 года.