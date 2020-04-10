Танцы против коронавируса от Единой России

10.04.2020, 15:42, Новости дня

В сети обсуждают депутата фракции «Единая Россия» из города Вичуга (Ивановская область) Сергея Куликова.

Появилось видео, на котором народный избранник лихо отплясывает на приусадебном участке под ритмичное диско. Движения его напоминают знаменитый «танец Медведева».

Пользователи и сообщества, опубликовавшие видео, утверждают, что ролик запостил сам депутат на своей странице, подписав его так: «Сидим дома, не грустим! Друзья, всем хорошего настроения! #флэшмобпротивкоронавируса».

Зрители разделились во мнениях: одни считают, что танец Куликова действительно поднимает настроение и не уступает ролику с бывшим премьер-министром, другие предлагают народному избраннику попробовать так же зажигательно сплясать после двух недель в четырех панельных стенах и с последними ста рублями на банковской карточке: «На месяц его, без содержания. Пусть танцует».

В твиттере, кстати, есть ролики с Куликовым, опубликованные местным отделением «Единой России». В них депутат раздает бесплатно маски жителям города или позирует с малоимущими, которым привез продукты.

Между тем, как пишут местные СМИ, больницы ивановской области остро нуждаются в аппаратах ИВЛ – те что есть в наличии – еще советских времен.