Чиновник сел на шпагат с призывом заниматься спортом дома

10.04.2020, 15:42, Новости дня

Начальник управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов сел на шпагат, призывая жителей региона заниматься спортом дома из-за ситуации с COVID-19, сообщает в четверг оперативный штаб региона по профилактике коронавируса.

Российские чиновники один за другим включаются в пропаганду политики самоизоляции и укрепления здоровья дома. Сперва в танце “отжег” депутат-единоросс из Ивановской области.

Теперь спортивную форму продемонстрировал руководитель управления департамента по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области Сергей Вотинов.

Мужчина лихо сел на шпагат, желая призвать сограждан заниматься спортом дома из-за угрозы коронавирусной инфекции. О достижении Вотинова отчитался 10 апреля оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса.

«В нашем регионе ситуация по коронавирусу стабильная, но это благодаря тому, что мы сидим дома. Давайте и дальше соблюдать этот режим», – заявил чиновник, прежде чем растянуться в шпагате.

Он попросил жителей региона не выезжать никуда и не покидать дом без особой необходимости, чтобы не подвергать себя и своих близких риску.

«Я сам занимаюсь дома. У меня четверо детей, они получают от тренера задания, и мы вместе с ними их выполняем. Например, на растяжку», – сообщил Вотинов и продемонстрировал высокий уровень этой самой растяжки.

Все тренеры в Тюменской области работают дистанционно, отмечается в сообщении оперштаба. Учащимся спортивных школ в чаты отсылают записанные тренировки, чтобы они делали задания на дому. Не отстают и работники фитнес-клубов – они ведут онлайн-занятия для желающих держать себя по-прежнему в хорошей физической форме.

«Уровень подготовки профессиональных спортсменов не пострадает. Многие соревнования, чемпионаты отменены. К тем, которые перенесены, будет дан период подготовки. У спортсменов будет возможность подготовиться к соревнованиям и достойно на них выступить», – утверждает штаб.

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