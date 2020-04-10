Матвиенко анонсировала создание группы по совершенствованию законодательства при пандемии

10.04.2020, 15:30, Новости дня

В Совете Федерации в ближайшее время может быть создана рабочая группа, которая займется совершенствованием законодательства в условиях пандемии коронавируса, сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Матвиенко написала в своем блоге на сайте Совфеда: «Полагаю, в ближайшее время мы создадим в Совете Федерации рабочую группу, которая проведет ревизию нашего законодательства с учетом испытаний в нынешних форс-мажорных условиях и подготовит предложения по его совершенствованию».

«Сенаторам дано поручение мониторить, оценивать, анализировать то, как регионы проходят через режим ограничительных мер, «удаленку», цифровизацию общения с государством и так далее», – добавила она.

Спикер также считает, что до конца 2020 года можно ожидать серьезных подвижек в законодательном оформлении единой системы публичной власти, о которой говорил ранее президент РФ Владимир Путин.

Переживаемые страной в данный момент события она назвала «проверкой и для отечественной модели федерализма».

«Решения по ключевым вопросам принимают президент и правительство России, субъекты (…) обладают самостоятельностью в их реализации, исходя из своих конкретных условий, необходимыми для этого финансовыми и иными средствами. Ни один уровень власти не заступил на территорию другого (…) Но были и определенные перекосы на местах. Мы их заметили и сделали выводы», – указала Матвиенко.

Кроме того, по ее мнению, необходимо как можно скорее оформить правовой статус дистанционного образования, получившего серьезное распространение в ситуации с пандемией.

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