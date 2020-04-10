Агния Кузнецова впервые назвала имя 4-месячного сына

10.04.2020, 15:30, Разное

Агния Кузнецова опубликовала пост на своей официальной странице в социальной сети Instagram, показав 4-месячного сына. Примечательно, что актриса впервые озвучила имя мальчика, развеяв этот секрет.

Агния Кузнецова отпраздновала маленький семейный праздник, отметив 4 месяца со дня рождения своего первенца. Известно, мальчик в семье является долгожданным, и его появление на свет – большая радость. Актриса отмечала, если бы ей не удалось родить малыша самостоятельно, то она рассматривала вариант усыновления, а вот ЭКО не для неё, хотя у неё лично нет предвзятого отношения к этой процедуре, и она понимает, у некоторых людей есть шанс завести детей только таким способом.

Сейчас же звезда радуется материнству и хвалится, чему за недолгий прожитый срок научился делать малыш. По её словам, сын умеет кричать в 5 часов утра после бессонной ночи, улыбаться матери и переворачиваться на живот. При этом супруга Максима Петрова заявила, у наследника ещё целая жизнь впереди, и тот многому успеет научиться. Завершая свою публикацию, Агния Кузнецова впервые назвала имя малыша – Андрон, и это стало приятным сюрпризом для поклонников.

Подписчики выразили благодарность за публикацию и порадовались успехам 4-месячного сына актрисы. Многие поспешили поздравить ребёнка с праздником, а также начали писать в его адрес добрые слова и комплименты, поддержав пост одобрительными лайками.