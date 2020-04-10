Одобрены меры для экономической стабильности ЕАЭС

10.04.2020, 15:30, Новости дня

Евразийский межправительственный совет одобрил пакет мер, направленных на обеспечение экономической стабильности в ЕАЭС в условиях развития пандемии коронавируса, рассказал глава Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович.

«У нас в повестке было девять вопросов, все они рассмотрены, по всем приняты положительные решения», – передает РИА «Новости» его слова.

Эксперты утверждают, что комплекс антикризисных мер поделен на две части: временные и системные. К временным мерам относятся взаимодействие органов союза при проведении санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению и минимизации последствий коронавируса.

«Предусмотрено создание зеленого коридора для импорта критически важных товаров, временное снижение или обнуление ввозных таможенных пошлин на комплектующие и материалы для отдельных отраслей экономики, обеспечение бесперебойной работы транспорта и грузовых перевозок с учетом, конечно же, соблюдения санитарно-эпидемиологических требований», – добавил Мясникович.

Системные меры направлены на создание условий для установления и обеспечения дальнейшего экономического развития.

«Они включают обеспечение макроэкономической стабильности, устойчивого функционирования финансовых рынков, платежных систем, поддержка предприятий реального сектора экономики, более активного участия наших региональных финансовых институтов, таких как евразийский фонд стабилизации и развития и евразийский банк развития в процессе поддержки экономик наших стран в условиях пандемии», – отметил глава ЕЭК.

Кроме того, как утверждает Мясникович, министерства энергетики стран Евразийского экономического союза должны в течение двух недель выработать решения по ценам на газ и тарифам на его прокачку в рамках союза.

«То, что несогласованное пока, это… что касается цен на газ и тарифов на прокачку газа. Эта тема очень актуальная и для Армении, и для Беларуси. Есть определенные несогласованные позиции по данному вопросу с Казахстаном и Россией. В течение двух недель на уровне министров энергетики должны найти развязку этих проблем», – сообщил Мясникович по итогам заседания межправсовета ЕАЭС.

Видеоконференция по этим вопросам состоится 14 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство Армении хочет расплачиваться за российский газ рублями, а не долларами. Также Минск сообщил, что не против единой валюты с Россией

В период пандемии коронавируса российская экономика несет убытки из-за падения цен на сырую нефть. Напомним, у страны есть еще ряд товаров, пользующихся спросом на мировом рынке.