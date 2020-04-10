 

Вылетевший из Москвы в Минводы пассажирский самолет подал сигнал тревоги

10.04.2020, 15:30, Разное

Самолет Boeing 737, вылетевший 10 апреля из аэропорта Москвы по направлению в Минеральные Воды, передал наземным диспетчерам сигнал бедствия. На тот момент пассажирский лайнер пролетал над Ростовской областью.
До момента, когда системой слежения за полетами FlightRadar24 был зафиксирован сигнал тревоги, рейс SU1310 пробыл в небе чуть больше часа. Самолет не менял высоту и следовал по своему маршруту.

Согласно данным РЕН.ТВ, пассажирский лайнер, принадлежащий компании «Аэрофлот», уже прибыл в Минеральные Воды и совершил благополучную посадку в аэропорту. Причина подачи экипажем сигнала бедствия пока не установлена.



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