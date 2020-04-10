 

Мишустин поддержал предложение «Единой России» о помощи россиянам с ипотекой

10.04.2020, 15:16, Новости дня

Правительство усилит поддержку граждан РФ с ипотечными кредитами, сообщил председатель кабинета министров Михаил Мишустин.

«Чтобы помочь им [людям] в текущей ситуации, мы повышаем уровень займа, в пределах которого заемщик сможет приостановить временно выполнение своих обязательств перед банком по ипотечному кредиту», – сказал Мишустин, передает ТАСС.

Соответствующее предложение внесла партия «Единая Россия».

Правительство решило повысить предельный размер займа для ипотечных каникул для москвичей до 4,5 млн, для регионов – до 2 млн рублей, отметил глава правительства, информирует РИА «Новости».

Также в правительстве начали готовить новые меры поддержки малого бизнеса в связи с ситуацией по коронавирусу. Правительство компенсирует регионам выпадающие доходы, связанные с предоставлением по налоговым платежам малому бизнесу, сказал премьер.

«Сейчас мы активно готовим правовую базу для новых мер поддержки для малого и среднего бизнеса, в том числе чтобы предоставить таким предприятиями годовую рассрочку по налогам и сборам, сроки уплаты которых мы ранее продлили, и дать возможность на полгода также приостановить внесение страховых взносов во внебюджетные фонды», – сказал Мишустин.

Он уточнил, что в пятницу в МВД должны представить предложения в правительство по продлению срока дейтсвия паспортов и прав на фоне ситуации с коронавирусом.

«МВД уже формирует нормативную базу и для автоматического продления срока действия паспортов, водительских прав и других документов, сегодня министерство должно представить в правительство свои предложения», – сообщил Мишустин.

Ранее сообщалось, что бизнес Москвы получит поддержку на 25 млрд рублей в вязи с ситуацией с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Предсказан крах немецкой экономики

08.04 / Создан полимерный гель, который способен увеличить добычу нефти

11.03 / Соседи сдали полиции нарушившую карантин женщину в Москве

03.04 / Налоговая выполнила индикатив Минфина на I квартал по НДС на 101,7%

25.02 / Лавров счел капитуляцией проведение переговоров с террористами в Идлибе

05.04 / Москвичам пообещали 18 градусов тепла

23.03 / За фейки о коронавирусе собрались ввести уголовное наказание

20.02 / Седокова показала свою новую прическу

06.02 / Эксперт: Провал импичмента Трампа отодвинул «российский вопрос» на второй план

27.02 / В деле Немцова множество приличных людей почему-то пытаются перевести стрелки с очевидного заказчика Путина на Кадырова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска