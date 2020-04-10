 

Мексика договорилась с США о снижении нефтедобычи

10.04.2020, 15:16, Новости дня

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с) в рамках сделки ОПЕК+.

«От нас требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, – около 23% добычи», – приводит его слова ТАСС.

Лопес Обрадор подчеркнул, что для его страны это слишком сложно. «С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей [в сутки]», – сказал президент страны.

По его словам, США обязались снизить добычу «дополнительно на 250 тыс. [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось снижение добычи со стороны] Мексики».

Напомним, большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+. По имеющейся информации, от Мексики ждут сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года. 



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