Американские истребители перехватили два российских самолета в районе Аляски

10.04.2020, 15:14, Новости дня

8 апреля истребители ВВС США F-22 перехватили два российских самолета Ил-38, сообщило 9 апреля в Twitter командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).

В ведомстве отметили, что Ил-38 находились в опознавательной зоне противовоздушной обороны Аляски.

“Российские самолеты были перехвачены над Беринговым морем, к северу от Алеутских островов, и не входили в воздушное пространство США или Канады”, – сказано в заявлении.

The Russian aircraft were intercepted in the Bering Sea, north of the Aleutian Islands, and did not enter United States or Canadian sovereign airspace.

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020

Командующий NORAD генерал Терренс О’Шонесси сообщил, что это не первый подобный случай за последний месяц.

“За последний месяц было несколько случаев, когда мы перехватывали российские самолеты на подходе к нашим странам”, – цитирует его пресс-служба NORAD.

“This is the latest of several occasions in the past month in which we have intercepted Russian aircraft operating near the approaches to our nations. We continue to execute our no-fail homeland defense missions with the same capability and capacity we always bring to the fight.”

— North American Aerospace Defense Command (@NORADCommand) April 9, 2020

В комментарии Fox News О’Шонесси сказал, что российские самолеты летели на расстоянии 50 миль (около 80 км) от побережья Аляски. “Они хотели проверить, сможем ли мы отреагировать”, – предположил генерал.

Ил-38 – разведывательный самолет, который, по мнению американской стороны, РФ использует для выслеживания американских подводных лодок.

В NORAD сообщали, что с 2007 года, когда Россия возобновила патрулирование границ самолетами дальней авиации, шесть – семь раз в год американские истребители вылетают для перехвата российских самолетов.