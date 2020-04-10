В инфекционной больнице Николаева число заболевших пневмонией с начала 2020 года в 18 раз больше, чем год назад

10.04.2020, 15:14, Новости дня

В инфекционной больнице Николаева число заболевших пневмонией с начала 2020 года в 18 раз больше, чем было год назад. Об этом 10 апреля на сессии Николаевского областного совета заявила главный врач больницы Светлана Федорова, сообщает издание “НикВести”.

По словам Федоровой, в период с января по март этого года в ее больницу с пневмонией попали 56 человек. Это число в 18 раз больше, чем было за аналогичный период 2019 года.

Главврач уточнила, что в январе – марте 2018 года в николаевской инфекционной больнице с пневмонией было два пациента. За аналогичный период 2019 года таких больных было трое.

Николаевская область остается единственной в Украине, где не зафиксировано заражений коронавирусом.

7 апреля главный санитарный врач Украины Ляшко заявил, что представители Минздрава и эксперты-вирусологи проверят “феномен Николаевской области”, чтобы установить, реальна ли картина с отсутствием заболевших COVID-19 “или, возможно, где-то есть нарушение алгоритмов”.

9 апреля после проведения проверки Ляшко сообщил, что медики в Николаевской области следуют правильным алгоритмам для определения коронавирусной инфекции.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области.

6 апреля начальник управления информационной деятельности и коммуникации с общественностью Николаевской облгосадминистрации Елена Иваненко заявила изданию “ГОРДОН”, что в регионе были подозрения на коронавирус, но ни одно из них не подтвердилось. По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в области может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

По состоянию на 9.30 10 апреля в Украине подтверждено инфицирование коронавирусом 2203 человек, скончалось 69 человек, из которых 12 – за последние сутки, 61 человек уже вылечился.