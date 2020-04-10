 

Аваков о возможном премьерстве: Надеюсь, Бог милует

10.04.2020, 15:14, Новости дня

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заверил, что не имеет премьерских амбиций. Об этом он написал в Facebook, отвечая на комментарий одного из пользователей.

“Надеюсь, Бог милует. Мне теперешний премьер [Денис Шмыгаль] нравится!” – ответил Аваков на вопрос, готовится ли он к премьерству.

Скриншот страницы Арсена Авакова в Facebook

56-летний Аваков занимает должность министра внутренних дел Украины с 2014 года. Он – единственный бессменный член правительства после побега экс-президента Виктора Януковича. Аваков работал в двух правительствах Арсения Яценюка, в Кабминах Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля (с 4 марта 2020 года).

До 2014 года был народным депутатом от “Батьківщини” (2012–2014), председателем Харьковской облгосадминистрации (2005–2010) при президенте Викторе Ющенко. Еще раньше занимался бизнесом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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