Французские врачи указали на кожный симптом COVID-19

10.04.2020, 15:10, Новости дня

Представители Национального союза дерматологов-венерологов Франции (SNDV) отмечают, что в некоторых случаях течение COVID-19 сопровождается появлением сыпи и пятен на коже. При этом других симптомов у таких больных не наблюдается, но они являются заразными для других людей.

Как сообщается, первоначально о такой симптоматике медики заговорили в группе WhatsApp, в которой обмениваются информацией 400 врачей, занимающихся как частной практикой, так и работающих в университетах и больницах Франции.

Дальнейший анализ собранной информации показал, что в некоторых случаях, когда болезнь протекает без “классических” симптомов (кашель, лихорадка, затруднённое дыхание), у пациентов наблюдается кожная сыпь, крапивница и пятна, похожие на участки обморожения, на кончиках пальцев рук и ног.

Впрочем, стоит отметить, что так называемая экзантема (высыпания на коже) появляется при многих вирусных инфекциях, в том числе вызывающих респираторные заболевания. Сыпь также может быть проявлением весенней аллергии.

Однако французские медики призывают коллег по всему миру обращать внимание на пациентов с такими симптомами и тестировать их на COVID-19. Ведь они могут быть опасны для окружающих и не знать об этом.

Смогут ли учёные в дальнейшем идентифицировать какое-то уникальное для COVID-19 проявление реакции кожи, покажет время. Для этого медикам нужно накопить больше данных по течению новой коронавирусной инфекции.

К слову, ранее Вести.Ru писали о другом необычном симптоме, потенциально указывающем на заражение вирусом SARS-CoV-2.

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Вести.Наука