Курская область: коронавирус – не помеха завершения посевной в срок

10.04.2020, 15:10, Новости дня

В Курской области официально подтверждено десять случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Об этом рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт в прямом эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия".

"Вылечилось и выписаны из больницы три человека, среди которых молодая мама с восьмимесячным ребенком, — отметил он. — В инфекционной больнице имени Н.А. Семашко находятся 69 человек, в том числе и пациенты с пневмониями и ОРВИ. Один их них в тяжелом состоянии, но у него сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой системы, он подключен к ИВЛ".

По рекомендации Минздрава, к 24 апреля в регионе должны подготовить 552 койки для приема больных коронавирусом.

"250 уже готовы, из них только 200 подключены к кислороду", — сказал губернатор области Роман Старовойт.

Он пообещал, что все койки в срок будут оборудованы и обеспечены консолью с подключенным кислородом.

По его словам, в Курской области готовят еще два медучреждения для приема больных на 600 коек. Если в первой декаде июня это потребуется, то они будут готовы принимать больных, подчеркнул Старовойт.

Губернатор Курской области рассказал, что в регионе 242 аппарата ИВЛ, 100 из них в регионе рассчитывают получить в течение месяца через Минпромторг и Минздрав.

Уже 11 апреля в Курской области заканчивается посевная кампания.

"Работа в хозяйствах не останавливалась. Ранние яровые зерновые культуры будут сто процентов, в этом году очень хорошая всхожесть, — уточнил глава региона. — С этой недели предприятия оборонно-промышленного и строительного комплекса вышли на работу. Но должны соблюдать санитарно-эпидемиологические правила и ограничения. Предприятия региона — Курская АЭС и Михайловский ГОК — работают в штатном режиме. На территории Курчатова и Железногорска, где находятся стратегически важные объекты, ввели режим повышенной готовности".

В таких условиях Курская область живет уже месяц — с 10 марта.

Губернатор региона добавил, что работает без выходных и практически круглосуточно. Он считает, что в таких экстренных условиях необходимо всем соблюдать уверенность, спокойствие и понимание четкого плана в достижении цели.