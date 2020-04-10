В московские больницы коронавирусных пациентов привозят семьями

10.04.2020, 15:10, Новости дня

Пациентка московской Филатовской больницы Янина Бугрова, у которой диагностировали коронавирус, в эфире "60 минут" рассказала о том, как она попала в клинику и какая там сейчас ситуация.

По словам девушки, болезнь начиналась как обычный грипп: высокая температура, кашель, озноб, головные боли. О своем диагнозе Янина узнала после того, как ей сделали тест.

"Когда состояние ухудшилось, я вызвала скорую на дом, мне сделали тест. Через два дня приехала вторая скорая и сообщила, что у меня COVID-19", — уточнила Бугрова.

Янина призналась, что не знает, где и когда она могла заразиться вирусом. За границу девушка не выезжала. Первые симптомы дали о себе знать по дороге из Красной Поляны, откуда после отдыха с друзьями возвращалась на машине.

"Это могло произойти, когда угодно: я могла еще из Москвы привезти в Поляну вирус или при общении с друзьями, или по дороге. Сложно сказать", — добавила она.

В больницу Бугрову госпитализировали вечером 9 апреля и сразу же сделали КТ, результаты которой пока неизвестны. Поэтому с достоверностью нельзя говорить о наличии или отсутствии пневмонии у пациентки.

Янина рассказала, что пока ей назначено лечение антибиотиками и таблетками от малярии.

Свое состояние на данный момент она назвала "плавающим": "Иногда я себя чувствую нормально, иногда состояние слабости".

При этом Бугрова отметила, что из шести человек, находящихся в палате, ей повезло больше всех: "Все, кроме меня, чувствуют себя гораздо хуже, не встают с постели и очень сильно кашляют", — сказала девушка.

В заключение она констатировала, что в больнице с коронавирусом находятся люди самого разного возраста, очень много молодых, есть госпитализированные целыми семьями, что еще раз опровергает миф о группах риска.

Большинство новых случаев заражения коронавирусной инфекцией отмечается в Москве. За сутки здесь заболели 1124 человека, 12 – умерли.

Всего в РФ за минувшие сутки число заразившихся увеличилось на 1786. Рост составил 17,6 %. Новые заражения выявлены в 57 регионах. Таким образом, пандемия в стране охватила почти 12 тысяч человек.