Дизайнер создал изображения автомобилей в стиле коронавируса

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10.04.2020, 15:09, Разное

Специалист в сфере дизайна Резо Ломайа обнародовал в личном микроблоге ряд картинок, которые посвящаются коронавирусу нового типа Covid-19. Художник показал свое видение, как могли бы выглядеть машины, если бы их проектировала данная инфекция.
Согласно информации медиков, наименование «коронавирус» связывается со строением оболочки молекул, у которой шиповидные отростки схожи с солнечной короной. Взяв эти сведения за основу для собственной работы, Резо Ломайа постарался придать коронавирусу форму, характерную для таких известных автомобильных производителей: Lamborghini, Polestar, Jeep, Fiat и Porsche.

В результате у дизайнера получились следующие «вирусомобили»: Jeep представляет собой небольшую коробку серого цвета, пробитую буксировочными крюками, Lamborghini получил угловатую молекулу с ощетинившимися крыльями и продольными стабилизаторами. Собственными отростками Porsche намекает на головную оптику «Тайкана», а Fiat схож с электрическим хэтчбеком 500e. Другой автомобиль – Polestar – почти ровный куб белого цвета с лидарами-«шипами».



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