 

Никита Джигурда рассказал о жизни его семьи на карантине во Франции

10.04.2020, 15:09, Разное

Известный российский актер Никита Джигурда не смог вылететь к своей семье во Францию перед карантином, поэтому вынужден оставаться в Москве. В беседе с журналистами шоумен рассказал, как его родным живется за рубежом.
Никита Джигурда, его супруга Марина Анисина и их общие дети преимущественно проживают во Франции, возвращаясь в РФ на работу. Перед закрытием границ артист приехал в Москву на съемки, но так и остался в российской столице, не улетев в Бордо, учитывая, что на май у него тоже запланированы дела, связанные с рабочими обязанностями. Сейчас он находится в московской квартире и общается с семьей по видеосвязи.

По словам героя фильма «Любить по-русски», в первые дни в другой стране супруга плакала из-за отсутствия мужа, но позже свыклась с этим. Они часто созваниваются и рассказывают, как обстоит ситуация с карантином. Например, во Франции родным актера разрешается, как и другим людям, гулять в своем районе, ходить в магазины и аптеки. Перед такими прогулками им нужно заполнить документ, по какому адресу проживают, куда и по какой причине уходят.

Новая квартира Джигурды и Анисиной располагается в четырехэтажном доме, детям можно находиться в закрытом дворе, где играют в теннис. Учатся сын и дочь российских знаменитостей удаленно, к тому же во Франции хорошо развита онлайн-система обучения. Как сказал актер, во французских аптеках отсутствуют салфетки и жидкость для обработки рук, а также маски, имеются сложности с приобретением туалетной бумаги. При этом определенные продукты упали в цене, временно прекратили выплаты по кредитам за недвижимость. Другой плюс – населению компенсируют зарплаты, если они находятся дома на карантине без работы.

Супруги недавно выиграли дело в суде за часть наследства своей знакомой Людмилы Браташ.



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