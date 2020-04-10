Производство ракет «Союз-2» остановлено на время самоизоляции

10.04.2020, 15:08, Новости дня

Ракетно-космический центр «Прогресс» приостановил производство ракет-носителей «Союз-2» на период самоизоляции, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Баранов в ходе совещания по космической тематике под председательством президента.

«Союз-2» – основной наш носитель, сборочные работы были остановлены, поскольку нас порядка 12 носителей находится на четырех космодромах. И порядка 40 ракет-носителей находятся в заделе на хранении на предприятии», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал «Россия 24».

При этом, сообщил он, работы по созданию ракеты-носителя «Союз-5» в Ракетно-космическом центре «Прогресс» не приостанавливались из-за пандемии коронавируса. «В конце 2022 года мы должны сдать и запустить первую машину», – сказал Баранов.

В пятницу президент Владимир Путин провел совещание по развитию космической отрасли, в ходе которого он заявил, что лидерство РФ по пилотируемым полетам в космос нужно сохранить. Ранее президент вышел на связь с экипажем МКС и поздравил их с наступающим профессиональным праздником.