Главы минэнерго G20 начали заседание по нефти

10.04.2020, 15:08, Новости дня

Министры энергетики стран «Большой двадцатки» (G20) начали заседание в формате видеоконференции по вопросу стабилизации ситуации на рынке нефти в условиях пандемии коронавируса, сообщили два источника, знакомые с ходом переговоров.

При этом ряд стран G20 одновременно входят и в альянс ОПЕК+, который накануне провел свое заседание по аналогичному вопросу. В частности, речь идет о лидерах сделки РФ и Саудовской Аравии, а также ставшей для нового соглашения камнем преткновения Мексики, передает РИА «Новости».

Кроме того, среди участников встречи «Большой двадцатки» будут и приглашенные государства, входящие в ОПЕК+, например ОАЭ.

Напомним, большинство стран ОПЕК+ договорились совокупно сократить добычу нефти на 10 млн баррелей в сутки на период май-июнь, но сделка требует согласия Мексики, которая не соглашается усилить свое сокращение добычи на 64 тыс. баррелей. Сообщалось, что Мексика угрожала выйти из ОПЕК+. По имеющейся информации, от Мексики ждут сокращения добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки от уровня октября 2018 года.

Президент Владимир Путин сообщил, что РФ планирует провести новые переговоры по стабилизации цен на нефть.