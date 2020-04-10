 

Мнение: Коронавирус не проскочит?

10.04.2020, 14:56, Разное

Премьер-министр России Михаил Мишустин жестко высказался по поводу волюнтаристских решений «руководства некоторых регионов» в борьбе с коронавирусом.

Прислали видеозаписи из Казани и Грозного, на которых четко видно, как регионы услышали премьер-министра.

В Казани на въезд в город (впрочем, как и на выезд) – столпотворение.

В Грозном к встрече вируса с короной подготовились еще более основательно.

Если вирус попытается прорваться в Грозный, откроют огонь на поражение? Без предупредительных выстрелов?

На снимке: Наступление на вирус в Грозном. Фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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