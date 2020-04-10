 

Глава минздрава Коми снят с должности после вспышек COVID в больницах региона

10.04.2020, 14:54, Новости дня

Сам Березин заявил, что связывать его уход с должности с эпидемией коронавируса некорректно. 

Ранее в нескольких стационарах республики Коми были зарегистрированы вспышки COVID-2019. В частности, восемь пациентов Эжвинской больницы оказались в реанимации.
 
По информации оперативного штаба, на 10 апреля в Коми зарегистрировано 208 случаев новой коронавирусной инфекции. Карантин был введён помимо Эжвинской в Княжпогостской центральной районной больнице и в  Республиканской клинической больнице. В республике подтверждены три случая летального исхода у пациентов с COVID.
 

 Если выходите в аптеку и магазин, соблюдайте меры предосторожности

Правильно мойте руки и пользуйтесь антисептиком 

Если чихаете и кашляете, делайте это правильно, как показано в инфографике

Eсли вы заболели, носите маску

Если в вашем доме кто-то заболел, следуйте этим правилам

И обязательно соблюдайте режим самоизоляции!



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