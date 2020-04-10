 

«Бьет и выгоняет из дома»: Муцениеце пожаловалась на пьяного Прилучного

10.04.2020, 14:53, Разное

Ушедший в запой Павел Прилучный выгоняет Агату Муцениеце с детьми из дома, где они находятся в состоянии самоизоляции. Запись видео с дебоширом была сделана звездой с помощью смартфона мамы, её мобильный телефон он выбросил.
Актриса, долгое время пытавшаяся скрыть истинное положение дел с семье, вынуждена рассказать правду. Она не может больше допускать замалчивания ситуации. Сообщить о пьянстве бывшего «примерного» супруга вынудили 10 дней беспробудного употребления Прилучным спиртного «в немеренных количествах». Рыдающая Муцениеце рассказала, что дети также плачут, испуганные происходящим. Агрессивно настроенный отец поднял руку на их мать, выбросил её телефон и выгоняет из дома. Где найти безопасное место во время эпидемии, артистка не знает, надеясь «пережить эту ночь».

В шоковом состоянии и её поклонники. Упорные слухи о рукоприкладстве Павла Прилучного по отношению к жене нашли свое реальное подтверждение, пишет издание 7days.ru.



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