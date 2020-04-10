В закрытой на карантин больнице Уфы не нашли коронавирус у новорожденных

10.04.2020, 14:53, Разное

У рожениц и младенцев родильного отделения клиники имени Куватова в Уфе, закрытой на карантин, не обнаружили коронавирус. С такой информацией выступил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.

По словам министра, у медиков и многочисленных пациентов уфимской больницы коронавирус подтвердили при первичном тесте. Всего в стенах учреждения остались пять сотен медиков и 600 больных граждан. Лечебница прекратила свою работу 6 апреля после того, как там выявили семь предварительных положительных результатов на наличие опасной инфекции.

Выступая на брифинге, Максим Забелин отметил, что согласно решению оперативного штаба Башкирии вместе с сотрудниками Роспотребнадзора было принято решение освободить родильное отделение клиники в Уфе. Анализы не подтвердили наличие коронавируса у рабочего персонала, пациентов, включая маленьких детей. В ведомстве пообещали всех выписать домой, продезинфицировать корпус и открыть его после прекращения мероприятий эпидемиологического характера в больнице.