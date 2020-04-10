Названо время выхода нового крупного обновления Windows 10

10.04.2020, 14:53, Разное

Некие информаторы утверждают, что новое крупное обновление Windows 10 v2004 (20H1) выйдет уже в мае. Точную дату специалисты пока не называют.

Доступ к соответствующему обновлению на данный момент имеют только участники Insider Preview. Достоверно известно, что благодаря усовершенствованию операционной системы пользователи смогут оценить опцию восстановления системы из облака, модернизированный голосовой помощник Cortana, улучшенный механизм управления Windows Update, а также более функциональный диспетчер задач для отображения температуры GPU.

Прежде программисты американской IT-корпорации Microsoft обновили внешний вид меню «Пуск» в десятой версии операционной системы. Разработчики слегка изменили процедуру вывода информации, и вместо пользовательских цветов приложения появится цветовая схема Windows 10. Также специалисты добавили опцию передачи данных прямо на плитке приложения, что дает возможность ознакомиться с последними пришедшими сообщениями и просматривать новости без необходимости открывать электронную почту.