 

Украина назвала сроки приостановки импорта электроэнергии из РФ и Белоруссии

10.04.2020, 14:53, Новости дня

Импорт электроэнергии из РФ и Белоруссии на Украину не будет осуществляться с 12 по 30 апреля в связи с пандемией коронавируса, сообщила компания-оператор энергосистемы Украины «Укрэнерго».

«Аукционный комитет информирует об ограничении пропускной способности с 12 апреля по 30 апреля 2020 года по направлениям РФ – Украина, Белоруссия – Украина, Украина – Белоруссия и Украина – РФ до 0 МВт», – приводит ТАСС сообщение компании.

Ранее Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, приняла решение ограничить коммерческий импорт электроэнергии из стран, которые не являются сторонами Энергетического договора на период пандемии коронавируса.

В марте сообщалось, что Киев ведет переговоры с Россией и Белоруссией о возможности экспорта украинской электроэнергии, однако пока получает отказ.



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