Богатые тоже плачут: Ким Кардашьян записывала урок по макияжу, но получилась исповедь уставшей от детей на карантине матери

10.04.2020, 14:50, Разное

Ким Кардашьян вместе с семьей живет в Калабасасе, городе в округе Лос-Анджелес. Как и во всей Калифорнии, там введен режим строгого карантина. Впрочем, Ким вместе с супругом Канье Уэстом и их четырьмя детьми самоизолировалась еще до призыва властей. О том, как проходит ее карантин, телезвезда на прошлой неделе рассказала The View, а вчера наглядно показала у себя в Instagram.

В аккаунте Ким появилось обучающее видео по макияжу. Подпись к ролику обещала подробный разбор всех этапов нанесения косметики на лицо и неожиданное камео ее старшей дочери Норт. Многие комментаторы отметили, что ролик получился очень жизненным, и дело совсем не в нюдовом макияже, которому обучает Кардашьян.

Чтобы снять видео, Ким пришлось спрятаться в комнате для гостей. Но это не помогло, и уже на первой минуте в ванную врывается дочь, которая начинает расспрашивать маму о том, чем бы ей сейчас заняться, и рассказывать, в какие игры ей хочется поиграть. Вскоре она уходит, но возвращается спустя полминуты – теперь ей нужно помыть руки. Ким предлагает Норт сделать это в любой другой из многочисленных ванных комнат их огромного дома.

Ким Кардашьян с сыном Сейнтом

Я прячусь в комнате для гостей. Понимаете, я прячусь в комнате для гостей!? Потому что дети не оставляют меня одну ни на минуту!

– уже чуть ли не со слезами на глазах объясняет Ким. В этот момент дверь снова открывается: “Привет, это я!” – кричит Норт.

Норт, пожалуйста, можно я доделаю свой коротенький ролик. Это единственная вещь, которую я хочу сделать для себя. Одна маленькая приятная вещь для самой себя.

Как можно догадаться, это не последний раз, когда Норт зайдет в ванную к маме. В конце Ким объясняет, что не сойти с ума взаперти ей помогает ежедневный макияж и красивая – не домашняя – одежда.

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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)9 Апр 2020 в 10:59 PDT

Интересно узнать, что по поводу всего этого думает Канье Уэст. Музыкант не раз признавался, что мечтает о большой семье, а если точнее, то в его планы входит оставить на этой планете по меньшей мере семерых наследников.

Впервые эта цифра прозвучала в 2018 году, во время встречи рэпера и президента Уганды Йовери Кагуту Мусевени. Сейчас у Канье и Ким четыре ребенка: 6-летняя Норт, 4-летний Сейнт, 2-летняя Чикаго и 10-месячный Псалм. Двое младших детей были рождены благодаря суррогатным матерям. Сама Ким в противовес Канье в интервью говорит, что больше не хочет иметь детей: ее устраивает то количество наследников, что есть у нее сейчас. Утвердиться в этой мысли Ким помог карантин.

Ким Кардашьян и Канье Уэст с детьми – Псалмом, Норт, Чикаго и Сейнтом