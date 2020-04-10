 

Киев предупредили о загрязнении воздуха из-за пожаров в Чернобыльской зоне

10.04.2020, 14:48, Новости дня

Загрязненный воздух из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС будет проходить в пятницу через Киев, однако концентрация вредных веществ не превысит допустимый уровень, сообщил глава государственной инспекции ядерного регулирования (ГИЯР) Украины Григорий Плачков.

«Согласно прогнозным расчетам на 10 апреля, траектории движения потенциально загрязненных воздушных масс будут проходить через Иванковский, Бородянский и Вышгородский районы Киевской области и Киев», – написал Плачков в Facebook.

Он также отметил, что по прогнозам концентрации цезия-137 в приземном слое воздуха в Киеве могут достигать нескольких мБк/м3. 

По словам Плачкова, такие концентрации не опасны для населения, она более чем в 100 раз ниже допустимого уровня.

Пожар у зоны отчуждения у Чернобыльской атомной электростанции вблизи села Владимировка возник 4 апреля на площади 20 гектаров. Позже госслужба по ЧС сообщила о еще одном очаге возгорания вблизи села Раговка. 

7 апреля площадь пожара в Чернобыльской зоне увеличилась до 35 га. Украинские правоохранители установили личность человека, которого подозревают в причастности к возникновению пожара. Возбуждено уголовное дело.



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