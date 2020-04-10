 

Германия раскритиковала США за недооценку угрозы коронавируса

10.04.2020, 14:48, Новости дня

Глава МИД Германии Хайко Маас в интервью немецкому еженедельнику Spiegel заявил, что меры, которые предприняли Соединенные Штаты в борьбе с коронавирусом, были запоздалыми.

«В том числе и в самих США не спорят о том, что многие меры были предприняты слишком поздно. Посмотрим, приведут ли действия правительства США к дискуссиям о том, функционирует ли модель «Америка в первую очередь» на самом деле», – приводит его слова ТАСС.

Маас считает, что пандемия не будет способствовать дальнейшему расхождению позиций Евросоюза и США, поскольку европейцы «не могут быть заинтересованы в этом».

Германский министр отметил также, что Китай «принял очень авторитарные меры» по борьбе с коронавирусом, а в «США же, напротив, вирус долго недооценивали». «Эти две крайности не могут быть образцом для Европы», – сказал Маас.

По последним данным, в США выявлено 468 тыс. 895 случаев коронавируса, умерли 16 тыс. 697 человек.

СМИ писали, что ситуация с катастрофическим распространением коронавируса в Нью-Йорке напоминает события в итальянской Ломбардии, только масштабы эпидемии в США еще более пугающие.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.02 / Из Уханя вылетел первый самолет ВКС с россиянами

08.03 / Гроб с надписью “Феминизм”. В Киеве прошли альтернативные акции к 8 Марта

18.02 / Иран приговорил восемь человек за шпионаж в пользу США

29.03 / Роспотребнадзор назвал число находящихся под наблюдением из-за коронавируса россиян

14.02 / Общественное телевидение – Офису президента: Вмешательство госорганов запрещено

16.02 / У российского полицейского нашли 22 квартиры на 50 млн рублей

04.02 / “Я хочу тільки борщ, я говорю українською, я люблю маршрутку! Містере президент, дай мені permesso”. Итальянец Оливер снял клип во Львове. Видео

13.02 / Родственники найденных в заброшенном доме детей отказались от них

22.03 / Испанская “Альмерия” пожертвует 1,2 млн евро на борьбу с коронавирусом

10.02 / Политика: Объединение Германии стало одной из худших ошибок Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска