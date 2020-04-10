В Минздраве разработали режим питания для людей на самоизоляции

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10.04.2020, 14:48, Новости дня

Диетологи разработали специальный недельный рацион питания для людей, находящихся на самоизоляции или карантине из-за коронавируса. Об этом сообщил научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

«Часть продуктов специализированные, обогащенные необходимыми пищевыми веществами, но со сниженной калорийностью», – сказал он, передает ТАСС.

Диетолог отметил, что калорийность рациона человека сегодня должна составлять порядка 1500 – 1700 килокалорий.

«Это значительно меньше, обычно это от 1800 до 2200 килокалорий у мужчин и 1800 у женщин, 300 килокалорий в день ежедневно через неделю дадут уже три килограмма массы тела лишней», – отметил диетолог.

Ознакомиться с документом можно будет в ближайшее время на сайте ФИЦ питания и биотехнологии, а также Роспотребнадзора. Эксперты также советуют повысить физическую активность в домашних условиях простыми упражнениями, такими как приседания, отжимания и зарядка.

Для повышения иммунитета можно покупать определенные продукты, например, лимон и имбирь. Однако Тутельян отметил, что «лимон – это дополнительный источник витамина C, не более того», также как и «имбирь обладает антивоспалительным действием в какой-то степени как общее укрепление, да, но не более того».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как укрепить иммунитет и реагировать на повышение цен некоторых продуктов в период пандемии коронавируса. Напомним, что из-за распространения коронавируса спрос на имбирь в РФ значительно возрос.

В свою очередь, «Единая Россия» уже предложила проработать механизм ограничения роста цен на продукты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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