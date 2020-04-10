Пассажиропоток авиакомпаний США сократился на 96%

10.04.2020, 14:45, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса количество авиапассажиров в США сократилось примерно на 96 процентов, свидетельствует свежая статистика.

Как подсчитало Управление транспортной безопасности, в среду через пункты досмотра в аэропортах прошло всего около 95 000 человек, тогда как в тот же день 2019 года этот показатель составлял 2,3 миллиона. По словам ведомства, показатели упали до минимума 10-летней давности.

В связи с сокращением пассажирского потока и действующими в большинстве штатов ограничительными мерами, авиакомпании сократили свою активность на 71 процент, сообщает ассоциация Airlines for America, представляющая такие компании, как American, Delta, Southwest и United.

По данным организации, на внутренних рейсах в США занята лишь одна десятая часть мест.