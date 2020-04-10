 

Пассажиропоток авиакомпаний США сократился на 96%

10.04.2020, 14:45, Новости дня

На фоне пандемии коронавируса количество авиапассажиров в США сократилось примерно на 96 процентов, свидетельствует свежая статистика.

Как подсчитало Управление транспортной безопасности, в среду через пункты досмотра в аэропортах прошло всего около 95 000 человек, тогда как в тот же день 2019 года этот показатель составлял 2,3 миллиона. По словам ведомства, показатели упали до минимума 10-летней давности.

В связи с сокращением пассажирского потока и действующими в большинстве штатов ограничительными мерами, авиакомпании сократили свою активность на 71 процент, сообщает ассоциация Airlines for America, представляющая такие компании, как American, Delta, Southwest и United.

По данным организации, на внутренних рейсах в США занята лишь одна десятая часть мест.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / “Интер” проиграл “Наполи” в первом матче полуфинала Кубка Италии

04.02 / Политика: Польша приписала себе «победу над Россией» от безысходности

06.03 / «Миротворец» сообщил о «ликвидации» погибшего в Москве шахматиста

15.03 / N-TV – коронавирус будет стоить немецкому футболу почти миллиард евро

09.04 / За три недели в Россию вернулись почти 165 тысяч соотечественников

18.03 / Владимир Путин: Российское общество должно преодолеть последствия Октябрьской революции

03.04 / Единороссы Карачаево-Черкесии на фоне COVID-19 предоставят свой служебный транспорт волонтерам

26.03 / Al Jazeera – российских сталеваров перестанут проверять на алкоголь на время карантина

03.04 / Глава МЭР рассказал о снижении административной нагрузки на бизнес в условиях коронавируса

17.03 / Генпрокурор Украины рассказала о расследовании дел против Порошенко

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска