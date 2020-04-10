Кадыров извинился за мат в адрес недовольных соглашением о границе с Ингушетией

10.04.2020, 14:42, Новости дня

Глава Чечни Рамзан Кадыров извинился за нецензурное высказывание, которое прозвучало в прямом эфире 9 апреля в адрес комментаторов, недовольных соглашением о границах Ингушетии и Чечни. Об этом сообщило издание “Чечня сегодня”.

В своем заявлении во время прямого эфира в инстаграме Кадыров предложил всем, кто не согласен с договором о границах двух республик, идти “к е***ой матери”.

“Я неаккуратно выразился, когда говорил про недругов. Был на эмоциях, даже не знал, что у меня такое вырвалось. Узнал об этом позже из прессы, но это не оправдание. Приношу извинения перед уважаемыми старейшинами Чеченской республики и Республики Ингушетия. А также перед муфтием Чеченской республики, который находился в этот момент рядом. Я искренне извиняюсь именно за эти два слова”, – раскаивался глава Чечни.

Моду на публичные извинения ввел сам Кадыров, который с 2016 года заставлял извиняться депутатов, блогеров, политиков, журналистов и простых жителей Чечни или их родных, нарушивших что-либо.

Соглашение о пересмотре границы между Чеченской республикой и Республикой Ингушетия было подписано 26 сентября 2018 года. Согласно документу, Чечне передали часть Надтеречного района Ингушетии, а Ингушетии – территорию на границе с Малгобекским районом. Передача земель Чечне вызвала массовые протесты и беспорядки в Ингушетии, после которых на некоторых активистов были заведены уголовные дела.

На фоне недовольства жителей республики глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подал в отставку 24 июня 2019 года. Он руководил регионом 11 лет.