 

Мнение: Драгоценные пояса в искусстве: как отличить начитанного исторического художника от балды

10.04.2020, 14:40, Разное

Сегодня это забылось, а ведь пояса были намного символичней, чем кольца: они были оберегами, их использовали в брачном обряде, ими подпоясывали в рыцари, сорвать пояс – было оскорблением.

Реконструкция наряда Золотого человека из Иссыка (5-3 вв. до н.э.)

Пояса были ценнейшей частью одеяния воина, знаком его чести (тем более, что на них крепился меч). Чем круче был воин, тем ценнее его пояс, его бляшки и пряжка. Недаром в скифских курганах так много золотых поясов, а русские великие князья отдельно упоминали их в завещаниях. На востоке пояса до 20 века были регалией шаха, как корона. Их носили все, без них было никак вообще, распутехами никто не ходил.

Но о важнейшем значении пояса, с изобретением карманов и пуговиц, забылось.

Эллинистический пояс (2 в. до н.э.)

В исторической живописи от этого мы имеем парадокс: художники 19 века понятия не имели, что пояса рыцарей и королев были РОСКОШНЕЙШИМИ. Археологи, этнограф и историки тогда начинали догадываться о культурном значении поясов – а до живописцев инфа не дошла.

Ставлю вам фотографии археологических находок, музейных вещей (для сравнения). А рядом – исторические картины, где персонажи изображены с поясами.

Пояса Дагестана

Почувствуйте разницу.

Пряжки с пояса Арегунды, жены Хловиса I (6 век н.э.)

Сигизмунд Люксембургский. Худ. Филипп фон Фольц (сер. 19 века);
Гюнтер фон Шварцбург. Худ. Karl Ballenberger (сер. 19 века)

Вестготская пряжка, золото, гранаты.

Альфонсо VII Кастильский. Худ. Х.М. Родригес де Лосада (1890-е)

Современная реконструкция

Древняя Греция, 4-3 век до н.э.

Елена Троянская. Худ. Gaston Brussiere (1895)

Самой приличной из найденных оказалась эта польская картина, впрочем, она уже достаточно поздняя: до живописцев что-то начало доходить, с опозданием примерно в век…

Королева Ядвига. Худ. А. Августинович (ок. 1920)

И то, мне пришлось перелопатить кучу живописи, чтоб найти людей с хоть какими-нибудь драгоценными поясами. Обычно рисуют скучные кожаные ремни (как на этой картинке – да король Артур бы от позора умер, надев такое!).

«Король Артур». Худ. N. C. Wyeth (1922)

Даже наш Васнецов не знал, что такое роскошный «поясной набор», увы.

Человек, у которого хватило денег на такой железный доспех (и такие красные сапоги) — и в таком простеньком поясе?… хм.

Поясной набор, найденный в Гнездово (реплика)

Бывает, вообще не рисуют пояса – и мечи к латам рыцарей на таких картинах, видимо, на клею крепились…

1) Генрих IV Мекленбургский. (18-19 век?). Художник знает про пояса: один на талии, служебный, для привески предметов (оружия), второй на бедрах, золотой, для престижа.
2) Hans Thoma – Wächter vor dem Liebesgarten (1890). Что не так с этим рыцарем? Теперь вы знаете.

Владея этим тайным знанием, таперича, при взгляде на историческую картину, сразу ищете пояса – если есть, то художнику зачет за попытку хоть какой-то исторической достоверности. Или просто наличие мозгов.

***
Это был анонс ювелирных недель в искусстве, которые теперь регулярно проходят в моем инстаграмме.

Источник: Шакко



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