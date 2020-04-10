Эксперт – смоленская катастрофа окончательно заморозила польско-российские отношения

10.04.2020, 14:38, Новости дня

Смоленская катастрофа, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский, нанесла решающий удар по отношениям Варшавы и Москвы, которые и так были весьма сложными, считает польский профессор Антони Дудек. В беседе с Polskie Radio он заявил, что удержание Россией обломков самолёта вписывается в проводимую ей политическую игру, нацеленную на разжигание политического спора в Польше.



Reuters

Сегодня исполняется 10 лет с момента крушения самолета Ту-154 под Смоленском — 10 апреля 2010 года погибло 96 человек, включая президента Польши Леха Качиньского и его жену Марию Качиньскую. Делегация направлялась на памятные мероприятия, посвященные «70-летней годовщине катынского преступления». Трагедия произошла в 8.41 по центрально-европейскому времени возле аэропорта Смоленск-Северный, пишет Polskie Radio.

«Смоленская катастрофа заморозила польско-российские отношения, которые и так не были в наилучшем состоянии. Они находится в замороженном состоянии уже 10 лет. И я не думаю, что ситуация может измениться в ближайшее время», — заявил в эфире Polskie Radio польский профессор Антони Дудек.

В беседе он отметил, что за последние 10 лет после трагической катастрофы, Польша добилась больших успехов в процессе обретения независимости от Российской Федерации. «Через два года после истечения контракта мы уже вообще не будем покупать газ у России», — добавляет эксперт. «Что касается отношений в политическом плане, то здесь продолжается конфликт, который ещё больше обострился после российской агрессии на Украине», — считает он.

До сегодняшнего дня обломки правительственного самолета Ту-154м не были возвращены Польше, они продолжают оставаться в распоряжении российских властей. «Это часть игры, и пока Владимир Путин будет править Россией, они не вернут нам эти обломки», — отмечает эксперт. «Это действия, направленные на разжигание политического спора в Польше. Эмоции вокруг крушения и смоленской катастрофы сегодня намного слабее. Я думаю, что если бы не эпидемия, они были бы сильнее», — объясняет польский профессор.

10-я годовщина смоленской катастрофы в этом году проходит в тени чрезвычайной ситуации связанной с пандемией коронавируса в мире. «Это позволит нам с определённой дистанции взглянуть на споры и ссоры, которые происходили вокруг смоленской катастрофы за последние 10 лет», — подчеркивает эксперт. «Сегодня атмосфера больше способствует размышлениям, спокойствию, а не формулированию дальнейших обвинений, которых выдвигалось очень много. Пора завершить эту фазу и перейти к фазе рефлексии и памяти», — призывает Антони Дудек.

Polskie Radio также рассказывает о катынском преступлении, которое навсегда запечатлелось на страницах польской истории. Как считает издание, весной 1940 года было убито более 21 000 польских граждан. «В Катыни была убита значительная часть польской элиты, и это всегда будет намного сильнее присутствовать в сознании поляков, чем в сознании россиян», — резюмирует гость радиостанции.