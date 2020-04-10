 

В Башкирии предварительно подтвержден коронавирус у 170 пациентов и сотрудников одной из больниц

10.04.2020, 14:30, Разное

В Башкирии рассказали о вспышке коронавируса, протестировав пациентов республиканской клинической больницы имени Куватова. В настоящий момент известно о 170 сомнительных тестах, требующих перепроверки.
Данная информация прозвучала на брифинге от министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина. По его словам, в настоящий момент медицинское учреждение, расположенное в Уфе, уже закрыто для посещения, и в нём начал действовать жёсткий карантинный режим. Тест на COVID-19 прошла уже половина находящихся в корпусах пациентов и медперсонала, а это 1168 человек из 2254. В итоге 998 проб показали отрицательный результат, а 170 вызывают у специалистов вопросы, и есть вероятность, что люди являются разносчиками коронавируса. Сейчас их направили на повторную перепроверку. Если другие специалисты подтвердят положительный показатель, это будет окончательный результат. Уже вскоре Роспотребнадзор получит пробы и осуществит собственный анализ.

Известно, по оценкам экспертов в РФ уже осуществили более одного миллиона тестов на коронавирус. В Башкирии же число проверенных составляет 15 116 человек. Сейчас в стране ежесуточно прибавляется не менее тысячи новых пациентов с подтверждённым диагнозом, и число заболевших составляет 11 917 россиян.



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