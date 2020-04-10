 

В РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху

10.04.2020, 14:30, Новости дня

Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

«В епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы разосланы рекомендации относительно организации и совершения богослужений в Неделю ваий (праздник Входа Господнего в Иерусалим, Вербное воскресенье), на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период. <…> Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», – передает ТАСС сообщение РПЦ.

Рекомендации будут применяться и дополняться по усмотрению епархиальных архиереев с учетом санитарно- эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.

За последние сутки в РФ подтверждено 1786 новых случаев коронавируса в 57 регионах. Всего на сегодняшний день в РФ зарегистрировано 11 тыс. 917 случаев коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему отечественная медицина справляется с коронавирусом успешнее западной.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.02 / Конгресс призвал Пентагон не перенаправлять средства на строительство стены

06.02 / Языковой омбудсмен: Советую руководителям телеканалов избегать оценок, какой жанр выглядит на украинском языке лучше или хуже

14.02 / Российских чиновников оденут в военизированную форму

25.02 / Нефть коррекционно подорожала после падения из-за коронавируса

03.02 / Вопрос дня: В каких странах Бог упоминается в конституции?

19.03 / Эпидемиолог назвал всемирный карантин опаснее свободного распространения коронавируса

17.02 / Московская школьница попала в больницу и пожаловалась на избившего ее отца

21.02 / США отчаянно понадобились иммигранты

07.02 / Москва усиливает контроль за оборотом лекарств и здравоохранением в целом

19.03 / Кремлевская пропаганда и коронавирус

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска