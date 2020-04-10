В РПЦ призвали прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху

10.04.2020, 14:30, Новости дня

Рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции рекомендует духовенству Русской православной церкви (РПЦ) призывать прихожан оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху.

«В епархии Русской православной церкви и в викариатства Москвы разосланы рекомендации относительно организации и совершения богослужений в Неделю ваий (праздник Входа Господнего в Иерусалим, Вербное воскресенье), на Страстной седмице, в день Светлого Христова Воскресения и в Пасхальный период. <…> Духовенству монастырей и приходов, руководствуясь благословением святейшего патриарха, рекомендуется призывать прихожан к домашней молитве до снятия ограничений, введенных властями. Это касается в том числе и Страстной седмицы, и праздника Пасхи», – передает ТАСС сообщение РПЦ.

Рекомендации будут применяться и дополняться по усмотрению епархиальных архиереев с учетом санитарно- эпидемиологической обстановки в каждом регионе.

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