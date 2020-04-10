Пятиклассникам в РФ на дистанционном уроке православия показали порноролик

10.04.2020, 14:30, Разное

Школьникам из Калуги во время дистанционного урока «Основы православной культуры» по сервису для осуществления видеосвязи Zoom продемонстрировали кадр из порнофильма. Об этом в интернете написала мать одного из детей, присутствовавшего на занятиях.

По словам женщины, педагог подключила к конференции учеников пятых классов со всей параллели местного учебного заведения, всего около 90 человек. В один момент на экране появляется трансляция ролика порнографического содержания. Родители детей считают это недопустимым. СМИ Калуги отметили, что педагог приняла меры после появления эротических кадров и возобновила урок по православию, но вскоре сцена с сексом появилась в очередной раз. Учительница выключила фильм, но он снова запустился. Остается неизвестно, чем завершился урок.

Замглавы региона Дмитрий Разумовский после обращения к нему матери школьника, призвал более осторожно применять сервис Zoom, потому как он является иностранным.

Все отечественные учебные заведения перешли полностью на удаленный процесс обучения из-за продвижения коронавируса. Вступительные экзамены и ЕГЭ в ВУЗы перенесли по той же причине, проводить их будут очно.

Специалисты также предупреждают, что ряд юзеров Zoom жаловались на появление чужих лиц в их частных конференциях. Врывавшиеся в чужие чаты негативно отзывались об участниках и показывали кадры порнографического содержания.